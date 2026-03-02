02.03.2026 06:31:29

Zhejiang HangKe Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang HangKe Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang HangKe Technology A ein EPS von -0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,75 Prozent auf 298,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,250 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,23 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,650 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Zhejiang HangKe Technology A ein EPS von 0,540 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,02 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,95 Milliarden CNY im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,917 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 3,64 Milliarden CNY beziffert.

