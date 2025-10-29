Zhejiang HangKe Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang HangKe Technology A gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,170 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 751,0 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang HangKe Technology A 780,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,210 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,09 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at