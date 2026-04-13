13.04.2026 06:31:29

Zhejiang Hangmin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Hangmin lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,25 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Hangmin 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,32 Prozent auf 2,59 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Zhejiang Hangmin hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,720 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,690 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,69 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,47 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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