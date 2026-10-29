Zhejiang Hangmin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Hangmin hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,79 Prozent auf 1,89 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at