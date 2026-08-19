Zhejiang Hangmin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Hangmin hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Hangmin 0,170 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Hangmin mit einem Umsatz von insgesamt 1,84 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 26,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at