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19.08.2026 06:31:29
Zhejiang Hangxiao Steel Structure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zhejiang Hangxiao Steel Structure präsentierte in der am 16.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde mit 0,03 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 46,75 Prozent auf 1,66 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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