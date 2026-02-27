Zhejiang He Chuan Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang He Chuan Technology A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Zhejiang He Chuan Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,570 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 295,3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 76,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,640 CNY gegenüber -1,100 CNY im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Zhejiang He Chuan Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 809,03 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 27,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at