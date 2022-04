ZheJiang Heda Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ZheJiang Heda Technology A ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZheJiang Heda Technology A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,988 CNY sowie einen Umsatz von 526,68 Millionen CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at