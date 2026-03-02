Zhejiang Hisun Biomaterials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Hisun Biomaterials A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 230,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Hisun Biomaterials A einen Umsatz von 185,9 Millionen CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,050 CNY. Im Vorjahr waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,78 Prozent auf 851,59 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 844,98 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

