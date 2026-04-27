|
27.04.2026 06:31:29
Zhejiang Hisun Biomaterials A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhejiang Hisun Biomaterials A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,28 Prozent auf 267,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX eröffnet stabil -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in die Sitzung. Der deutsche Leitindex eröffnet währenddessen mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.