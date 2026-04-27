Zhejiang Hisun Biomaterials A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Hisun Biomaterials A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,28 Prozent auf 267,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at