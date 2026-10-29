Zhejiang Hisun Biomaterials A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Hisun Biomaterials A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Hisun Biomaterials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,0 Millionen CNY im Vergleich zu 213,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at