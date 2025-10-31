Zhejiang Hisun Biomaterials A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Hisun Biomaterials A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Zhejiang Hisun Biomaterials A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at