29.10.2025 06:31:28
Zhejiang Hisun Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhejiang Hisun Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,67 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
