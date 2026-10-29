Zhejiang Hisun Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Hisun Pharmaceutical äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,44 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Hisun Pharmaceutical 0,140 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Hisun Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at