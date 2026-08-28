Zhejiang Hisun Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Hisun Pharmaceutical hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Hisun Pharmaceutical 2,09 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,62 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at