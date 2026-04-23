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23.04.2026 06:31:29
Zhejiang Huada New Materials A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhejiang Huada New Materials A hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Huada New Materials A 2,15 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,130 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,00 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,92 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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