Zhejiang Huahai Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Huahai Pharmaceutical lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,00 Prozent auf 2,58 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at