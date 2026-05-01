|
01.05.2026 06:31:29
Zhejiang Huahai Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Huahai Pharmaceutical präsentierte am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Huahai Pharmaceutical 0,210 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 2,34 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!