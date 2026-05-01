Zhejiang Huahai Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Huahai Pharmaceutical präsentierte am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Huahai Pharmaceutical 0,210 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2,34 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at