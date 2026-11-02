Zhejiang Huahai Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Huahai Pharmaceutical hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,19 CNY gegenüber -0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Huahai Pharmaceutical 2,51 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at