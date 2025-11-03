Zhejiang Huahai Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Huahai Pharmaceutical hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Huahai Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,09 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at