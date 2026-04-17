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17.04.2026 06:31:29
Zhejiang Huahai Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Huahai Pharmaceutical hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,18 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,180 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Huahai Pharmaceutical einen Gewinn von 0,770 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,55 Prozent auf 8,59 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Zhejiang Huahai Pharmaceutical 9,49 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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