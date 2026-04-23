Zhejiang Huangma Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhejiang Huangma Technology A hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Huangma Technology A 0,180 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Huangma Technology A 657,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 597,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at