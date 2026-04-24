Zhejiang Huangma Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Huangma Technology A präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,17 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Huangma Technology A einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 584,7 Millionen CNY, gegenüber 597,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at