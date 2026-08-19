19.08.2026 06:31:29

Zhejiang Huangma Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Huangma Technology A lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,21 CNY gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 586,8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 660,8 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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