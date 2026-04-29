Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,52 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,29 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at