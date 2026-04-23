Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,54 Milliarden CNY gegenüber 1,45 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,260 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology ein Gewinn pro Aktie von 0,310 CNY in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,96 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at