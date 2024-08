Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology hat am 23.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,25 Milliarden CNY gegenüber 1,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at