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10.04.2026 06:31:29
Zhejiang Huayou Cobalt: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang Huayou Cobalt veröffentlichte am 08.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 3,11 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Huayou Cobalt 2,15 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Zhejiang Huayou Cobalt ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,01 Prozent auf 11,26 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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