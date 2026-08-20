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20.08.2026 06:31:29
Zhejiang Huayou Cobalt hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zhejiang Huayou Cobalt hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Huayou Cobalt noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,37 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,68 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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