Zhejiang Huayou Cobalt informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Huayou Cobalt hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Huayou Cobalt 0,880 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 21,74 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at