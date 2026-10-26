Zhejiang Huayou Cobalt präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Huayou Cobalt präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Huayou Cobalt in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,74 Milliarden USD im Vergleich zu 3,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at