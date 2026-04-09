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09.04.2026 06:31:29

Zhejiang Huayou Cobalt stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Huayou Cobalt präsentierte in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,83 Prozent auf 22,08 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,34 CNY gegenüber 2,50 CNY je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,85 Prozent auf 80,96 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3,27 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 75,56 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at

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