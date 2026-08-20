Zhejiang Huayou Cobalt verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Huayou Cobalt hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,870 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Zhejiang Huayou Cobalt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at