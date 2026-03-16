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16.03.2026 06:31:29

ZheJiang Jasan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ZheJiang Jasan hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CNY gegenüber 0,170 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 702,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 641,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,12 CNY. Im letzten Jahr hatte ZheJiang Jasan einen Gewinn von 0,890 CNY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,58 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,55 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2,60 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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