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24.04.2026 06:31:29
ZheJiang Jasan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ZheJiang Jasan gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 CNY, nach 0,170 CNY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat ZheJiang Jasan 575,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 560,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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