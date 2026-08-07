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07.08.2026 06:31:29
ZheJiang Jasan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ZheJiang Jasan veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 604,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 634,9 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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