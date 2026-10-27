27.10.2026 06:31:29

Zhejiang Jianye Chemical A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhejiang Jianye Chemical A hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 486,8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Jianye Chemical A 506,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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