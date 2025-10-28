|
28.10.2025 06:31:28
Zhejiang Jianye Chemical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zhejiang Jianye Chemical A stellte am 25.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 503,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 580,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
