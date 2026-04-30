Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 947,7 Millionen CNY – eine Minderung von 1,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 961,5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at