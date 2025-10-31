Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A 0,270 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at