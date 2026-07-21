Zhejiang Jihua Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Jihua Group A präsentierte am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Jihua Group A ebenfalls ein EPS von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent auf 386,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 369,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at