Zhejiang Jinghua Laser Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Jinghua Laser Technology A präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Jinghua Laser Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 196,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 21,18 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at