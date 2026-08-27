Zhejiang Jinghua Laser Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Jinghua Laser Technology A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 214,8 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 177,8 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at