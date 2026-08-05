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05.08.2026 06:31:29
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,44 Prozent auf 1,37 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,240 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,38 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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