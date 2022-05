Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical präsentierte in der am 30.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,760 CNY. Im Vorjahr hatte Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 4,06 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,65 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,764 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 4,03 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at