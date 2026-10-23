Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical äußerte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,29 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at