Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,20 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 19,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at