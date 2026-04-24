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24.04.2026 06:31:29
Zhejiang Juhua gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhejiang Juhua veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 CNY, nach 0,260 CNY im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,60 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 6,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,40 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,730 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Zhejiang Juhua hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 26,87 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 24,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,45 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 26,54 Milliarden CNY, befunden.
Redaktion finanzen.at
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