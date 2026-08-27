Zhejiang Juhua präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Juhua lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 CNY gegenüber 0,460 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,32 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,53 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at