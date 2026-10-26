Zhejiang Juhua präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Juhua hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,64 Prozent auf 5,75 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at